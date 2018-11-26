Форвард Барселоны Луис Суарес получил травму

Новости спорта: Луис Суарес, Артур и Силлессен не помогут «Барселоне» в матче с ПСВ.

Форвард "Барселоны" Луис Суарес не сможет помочь своей команде в ближайшие недели. Уругваец повредил колено в субботнем матче с "Атлетико" (1:1).

31-летний нападающий, как ожидается, пропустит матчи против "ПСВ" в Лиге Чемпионов, против "Вильярреала" в Примере, и ответный поединок Кубка Короля против "Леонеса".

В этом сезоне Луис Суарес забил 9 голов в 13 матчах Ла Лиги.

Форвард Суарес пройдёт курс лечения стволовыми клетками. У Силлессена проблемы с мышцами ноги, и он выбыл на две-три недели. Что касается Артура, то у него растяжение.

Матч ПСВ — «Барселона» пройдёт в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнётся в 22:00.