Названы чемпионаты с самыми высокими средними зарплатами в мировом футболе

Сайт Sporting Intelligence представил данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год.
Больше всех в среднем платят в английской Премьер-лиге. В АПЛ футболисты в среднем получают € 3,47 млн. В первую тройку входят также испанская Ла Лига (€ 2,55 млн) и итальянская Серия А (€ 1,76 млн).
Топ-8 мировых чемпионатов с самой высокой средней зарплатой выглядит так:
1. АПЛ (Англия) – € 3,47 млн
2. Ла Лига (Испания) – € 2,55 млн
3. Серия А (Италия) – € 1,76 млн
4. Бундеслига (Германия) – € 1,61 млн
5. Лига 1 (Франция) – € 1,15 млн
6. Суперлига (Китай) – € 926 тыс.
7. РПЛ (Россия) – € 774 тыс.
8. Суперлига (Турция) – € 763 тыс.