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Названы чемпионаты с самыми высокими средними зарплатами в мировом футболе

Названы чемпионаты с самыми высокими средними зарплатами в мировом футболе
21:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В английской Премьер-лиги самые высокие средние зарплаты в мировом футболе.

Сайт Sporting Intelligence представил данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год.

Больше всех в среднем платят в английской Премьер-лиге. В АПЛ футболисты в среднем получают € 3,47 млн. В первую тройку входят также испанская Ла Лига (€ 2,55 млн) и итальянская Серия А (€ 1,76 млн). 

Топ-8 мировых чемпионатов с самой высокой средней зарплатой выглядит так:

1. АПЛ (Англия) – € 3,47 млн

2. Ла Лига (Испания) – € 2,55 млн

3. Серия А (Италия) – € 1,76 млн

4. Бундеслига (Германия) – € 1,61 млн

5. Лига 1 (Франция) – € 1,15 млн

6. Суперлига (Китай) – € 926 тыс.

7. РПЛ (Россия) – € 774 тыс.

8. Суперлига (Турция) – € 763 тыс.

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Чемпионат Украины, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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