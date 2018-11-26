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Майкон: Лига чемпионов в этом году многому нас научила

Майкон: Лига чемпионов в этом году многому нас научила
22:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Майкон заявил, что "горнякам" важно оставаться сосредоточенными на протяжении всего матча против Хоффенхайма.

Полузащитник Шахтера Майкон ответил на вопросы журналистов накануне матча с Хоффенхаймом в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Лига чемпионов в этом году многому нас научила. Были такие игры, где первый тайм мы провели достаточно хорошо, но во втором сыграли хуже, игра как-то не связывалась. Поэтому мы должны понимать, что нужно быть полностью сосредоточенными с первой и до последней минуты", — сказал Майкон.

"Понятно, что мы хотим обыграть Хоффенхайм, но прежде всего нужно показать хороший и качественный футбол. Команда всегда настраивается только на победу и всегда выходит на поле, настраиваясь на наилучший результат. Совершенно не важно, кто завтра забьет гол или отдаст результативную передачу. Важно, чтобы команда играла сплоченно и вместе добивалась победы. Только вместе мы сможем быть сильнее".

"Перед любым матчем Лиги чемпионов спать всегда очень сложно. Но, с другой стороны, наша команда прекрасно отдает себе отчет в том, что мы должны делать завтра, поэтому мы абсолютно спокойны. Мы уже побеждали в важных поединках в этом сезоне, поэтому ни в коем случае не стоит нервничать, настраиваться на что-то плохое. Самое главное — это максимальная концентрация, хороший настрой и именно это мы постараемся сделать завтра".

Матч группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером состоится во вторник, 27-го ноября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Майкон.
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