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ПСЖ определился с ценой за Неймара

ПСЖ определился с ценой за Неймара
07:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: ПСЖ готов продать Неймара за меньшую цену, чем его покупал.

ПСЖ принял решение продать Неймара и уже определился с ценой за трансфер игрока. Об этом сообщает AS со ссылкой на телеканал Beteve.

Бразилец смог уговорить руководство парижан отпустить его в испанский чемпионат. Таким образом сумма за трансфер Немара, которая устроила бы боссов ПСЖ составляет 200 миллионов евро.

По информации издания, за игрока намерена побороться не только Барселона, но и Реал.

Ранее сообщалось, что Барселона может включить в сделку по Неймару Усмана Дембеле, который хочет играть во французском чемпионате.

Отметим, что ранее руководство ПСЖ готово было попрощаться с Кавани, у которого не складывались отношения с Неймаром, чтобы оставить в команде бразильца.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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