Тренер сборной Украины сделал свой прогноз на матч Хоффенхайм - Шахтер

Новости спорта: Экс-защитник донецкого Шахтера Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча дончан с Хоффенхаймом в 5 туре Лиги чемпионов.

"Мы все понимаем, что группа у Шахтера сложная. К тому же, это уже не тот Шахтер, выступал в Лиге чемпионов год назад. В команду пришли молодые исполнители – без опыта, не понимают до конца принципов ведения игры. Они сначала погрузились в чемпионат Украины, в котором нет достаточного количества крепких команд, а значит, ритма и динамики борьбы, а потом уже в Лигу чемпионов.

Я видел нарезку игр Хоффенхайма. Знаю, что последние матчи они не проигрывают и очень мощно выступают дома. Думаю, "горнякам" нужно начать от обороны и ждать своего шанса на контратаках.

Если ориентироваться на третье место в квартете Лиги чемпионов, то в итоге можно остаться и без Лиги Европы. Не нужно заранее сдаваться – лучше сделать правильные выводы. "Горнякам" необходимо коллективно работать не только на атаку, но и на оборону.

Топ-соперник в нашей группе только Манчестер Сити, другие – квалифицированные команды, но с ними вполне можно играть и брать свои три очка. Считаю, что Шахтер не должен остаться без еврокубковой весны", – сказал Езерский порталу Команда 1.