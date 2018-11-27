Коваленко: Волнуемся за нашу страну и хотим, чтобы все наладилось

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал предстоящий матч против Хоффенхайма в Лиге чемпионов.

В десяти областях Украины с завтрашнего дня будет введено военное положение. Верховная Рада большинством голосов утвердила соответствующий Указ Президента. Так наше государство отреагировало на атаку России в Керченском заливе, что привела к захвату трех украинских кораблей и 23-х моряков. Военное положение введено на 30 дней, правда, в случае отсутствия обострения конфликта.

Тем временем игроки «Шахтера» готовятся к важнейшему матчу Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом», однако – с мыслями о родной стране.

Виктор Коваленко прокомментировал эту ситуацию:

- Читаем, конечно, и волнуемся за нашу страну и хотим, чтобы все наладилось, чтобы, в первую очередь, был мир.

А так мы готовимся к важнейшей игре, поэтому сейчас все мысли – о футболе. Мы все профессионалы и понимаем, какая будет игра и что от нее будет зависеть. Так что мы к этому готовы.