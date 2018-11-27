Яремчук рассказал об ожиданиях от отбора на Евро-2020

Новости спорта: Футболист рад, что сборная попала во вторую корзину квалификации турнира.

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук выразил мнение о том, какая задача стоит перед сборной в отборочном цикле Чемпионата Европы-2020.

"С кем бы хотел сыграть в отборе на Евро-2020? На самом деле конкретных пожеланий в этом вопросе у меня нет. Очень хорошо, что благодаря удачному выступлению в Лиге наций мы попали во вторую корзину.

Желаю нам такую группу, с которой мы квалификуемося на Евро. Ведь иной задачи в сборной не будет. Мы постараемся выступить хорошо, чтобы порадовать болельщиков", - цитирует Яремчука официальный сайт ФФУ.

Напомним, в этом году 23-летний украинец сыграл за сборную 4 матча, в которых не смог отметиться забитыми голами.