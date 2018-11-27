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Лига чемпионов: расписание матчей 27 ноября

Лига чемпионов: расписание матчей 27 ноября
15:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня, 27 ноября, состоятся первые матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Сегодня, 27-го ноября свой матч в пятом туре группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов проведет единственный представитель Украины в ЛЧ - донецкий Шахтер, которому, для продолжения борьбы за плей-офф Лиги чемпионов нужно обязательно побеждать на выезде немецкий Хоффенхайм. Но, просто победы "горнякам" не достаточно. Много чего зависит от матча в Лионе, где Ман Сити попробует отомстить подопечным Бруно Женезино, за обидное домашнее поражение, именно это и нужно "горнякам", если Сити и Лион сыграет в ничью, то даже математических шансов на выход в Плей-офф ЛЧ у Шахтера не будет.

Открытая тренировка Шахтера перед матчем Лиги чемпионов в Германии (Фото)

Лига Чемпионов (2018/2019) Групповой этап

Расписание матчей 27 ноября:

группа E

19:55 АЕК - Аякс Футбол 2

22:00 Бавария - Бенфика

группа F

22:00 Хоффенхайм - Шахтер Донецк Футбол 1

22:00 Лион - Ман Сити

группа G

19:55 ЦСКА М - Виктория Пльзень

22:00 Рома - Реал Мадрид Футбол 2

группа H

22:00 Ман Юнайтед - Янг Бойз

22:00 Ювентус - Валенсия

Напомним, в матче против Хоффенхайма Шахтеру не смогут помочь сразу несколько лидеров: Марлос не сыграет из-за старой травмы, а Ракицкий не выйдет на поле из-за травмы, которую получил совсем не давно. Оба футболиста остались в Украине.

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ФК Шахтер, ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, ФК Хоффенхайм, Новости футбола.
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