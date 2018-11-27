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Хоффенхайм – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Хоффенхайм – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
14:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Донецкий "Шахтер" в пятом туре Лиги чемпионов сыграет в гостях с немецким "Хоффенхаймом".

Шахтер 27 ноября сыграет на выезде с Хоффенхаймом в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 27 ноября (вторник)

22:00 Хоффенхайм - Шахтер

Противостояние Хоффенхайм – Шахтер покажет в прямом эфире телеканал Футбол 1. Также, этот матч покажут в кинотеатрах Multiplex (Киев, Кривой Рог, Днепр).

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Хоффенхайм – Шахтер с видео голов и обзором матча.

БУКМЕКЕРЫ

Согласно оценкам аналитиков Parimatch, сейчас главный претендент на победу – "Хоффенхайм". В пользу немцев говорит и привезенная из Украины ничья и то, что теперь предстоит играть в родных стенах. С другой стороны, если говорить о выходе из группы, тут эксперты отдают предпочтение "Шахтеру" (17% против 9" у немцев).

В последних матчах своих чемпионатов Шахтер не смог обыграть Львов (0:0), а Хоффенхайм на выезде не смог обыграть Герту (3:3).

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