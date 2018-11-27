Динамо отправилось в Казахстан на матч Лиги Европы

«Динамо» сегодня, 27 ноября, отправилось в Казахстан на матч Лиги Европы с «Астаной». Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».
С командой не полетели Иосип Пиварич, Виталий Буяльский и Артем Беседин. Все они травмированы. Также не полетел на матч Владислав Супряга.
Известно, что полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский получил травму в матче с «Александрией» (1:2). Буяльский повредил бедро и ориентировочно пропустит две недели. Вероятно, Виталий восстановится только к последнему матчу года, 13 декабря с «Яблонцем» в Лиге Европы.
Состав «Динамо» на матч с «Астаной»
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.
Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный.
Нападающие: Назарий Русин.
Напомним, в группе К после 4 тура у Астаны и Динамо по 8 очков, у Ренна - 3, у Яблонца - 2.
Матч «Астана» - «Динамо» состоится в четверг, 29 ноября, начало - в 17:50.