Динамо отправилось в Казахстан на матч Лиги Европы

Новости спорта: Наставник киевлян Александр Хацкевич взял 21 футболиста на матч против Астаны.

«Динамо» сегодня, 27 ноября, отправилось в Казахстан на матч Лиги Европы с «Астаной». Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

С командой не полетели Иосип Пиварич, Виталий Буяльский и Артем Беседин. Все они травмированы. Также не полетел на матч Владислав Супряга.

Известно, что полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский получил травму в матче с «Александрией» (1:2). Буяльский повредил бедро и ориентировочно пропустит две недели. Вероятно, Виталий восстановится только к последнему матчу года, 13 декабря с «Яблонцем» в Лиге Европы.

Состав «Динамо» на матч с «Астаной»

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Защитники: Николай Морозюк, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Евгений Смирный.

Нападающие: Назарий Русин.

Напомним, в группе К после 4 тура у Астаны и Динамо по 8 очков, у Ренна - 3, у Яблонца - 2.

Матч «Астана» - «Динамо» состоится в четверг, 29 ноября, начало - в 17:50.