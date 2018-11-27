ФФУ сделало официальное заявление о введении военного положения в Украине

Новости спорта: Федерация футбола Украины выступила с заявлением о введении в Украине военного положения.

Федерация футбола Украины выступила с официальным заявлением по поводу особенностей проведения мероприятий на территориях Украины, где введено военное положение.

"На данный момент от правоохранительных или других органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или предостережений об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в 10-ти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), на территории которых введено военное положение.

Также ФФУ не получала от UEFA никаких предостережений о проведении на территории Украины в период действия военного положения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы", - сообщается в заявлении пресс-службы ФФУ.

Напомним, накануне в УЕФА сообщили, что матч Ворскла – Арсенал в Лиге Европы состоится, несмотря на введение военного положения. Начало матча: 29 ноября в 19:55.