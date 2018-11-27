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Российский террорист, напавший на автобус Боруссии, получил тюремный срок

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Российский террорист, напавший на автобус Боруссии, получил тюремный срок
20:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Германии к 14 годам тюремного заключения приговорили обвиняемого в нападении на командный автобус футбольного клуба Боруссия Дортмунд.

В Дортмунде состоялось судебное заседание по делу уроженца России Сергея Венергольда. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Имеющий немецкое и российское гражданство Сергей атаковал автобус дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года. 

Злоумышленник спрятал в ограде у входа в отель три взрывных устройства, в каждом из которых был килограмм смеси перекиси водорода и около 65 металлических болтов размером с сигарету.

В результате взрыва пострадали два человека: игрок Боруссии Бартра, а также сотрудник полиции, сопровождавший автобус.

Суд признал обвиняемого виновным по 28 пунктам обвинения в покушении на убийство. Прокурор во время судебного процесса требовал пожизненного лишения свободы.

В результате теракта серьезно пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра. В ходе судебного разбирательства Венергольд был признан виновным в покушении на убийство 28 человек, находящихся в автобусе и приговорен к 14 годам лишения свободы.

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Теракт, Бундеслига, ФК Боруссия Д, Сергей Венергольд.
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