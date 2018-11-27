Шахтер сыграл вничью с Хоффенхаймом в Юношеской Лиге чемпионов

Новости спорта: Донецкий Шахтер U-19 на выезде сыграл вничью с Хоффенхаймом в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

После первого тайма Шахтер лидировал в счете благодаря голу Бондаренко. Но во второй половине матча хозяева осадили ворота украинских гостей. На 55-й минуте Онана отправил мяч в ворота Трубина.

Шахтер потерял все шансы на выход из группы F. После 5-и туров в активе "горняков" лишь одно очко и последняя позиция. Зато Хоффенхайм и Лион досрочно обеспечили себе выход в плей офф, у Манчестер Сити осталось 4 пункта.

Юношеская лига УЕФА, 4-й тур

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 1:1

Голы: Онана, 55 – Бондаренко ,31