Шахтер сыграл вничью с Хоффенхаймом в Юношеской Лиге чемпионов

После первого тайма Шахтер лидировал в счете благодаря голу Бондаренко. Но во второй половине матча хозяева осадили ворота украинских гостей. На 55-й минуте Онана отправил мяч в ворота Трубина.
Шахтер потерял все шансы на выход из группы F. После 5-и туров в активе "горняков" лишь одно очко и последняя позиция. Зато Хоффенхайм и Лион досрочно обеспечили себе выход в плей офф, у Манчестер Сити осталось 4 пункта.
Юношеская лига УЕФА, 4-й тур
Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 1:1
Голы: Онана, 55 – Бондаренко ,31