Зинченко остается в Манчестер Сити

Новости спорта: Манчестер Сити не будет продавать Александра Зинченко этой зимой.

Чемпион Англии «Манчестер Сити» не собирается продавать украинца Александра Зинченко в ближайшее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

На ситуацию повлияла травма левого защитника Бенжамена Менди, который выбыл на срок до 12 недель. Французу уже прооперировали колено.

Отметим, что главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола использует Зинченко именно на левом фланге обороны.

Ранее футболист сборной Украины был интересен испанским и турецким клубам. Долгое время велись переговоры о переходе Зинченко в Наполи.