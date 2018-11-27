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Хоффенхайм - Шахтер: стартовые составы команд

Хоффенхайм - Шахтер: стартовые составы команд
21:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Сегодня в Германии донецкий Шахтер сыграет против местного Хоффенхайма. Команды огласили составы на матч, который начнется в 22:00 по киевскому времени.

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт, Шульц —Демирбай, Цубер, Крамарич — Салаи, Бельфодил.

Запасные: Кобель, Бренет, Нельсон, Гриллич, Биттенкурт, Грифо, Пош.

Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко — Данченко, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем, Болбат.

Форма Шахтера на матч

Отметим, что в Германию Паулу Фонсека взял 20 игроков. Не поехал Марлос, который все еще залечивает травму и Ракицкий, который получил новое повреждение. Зато в строю форвард Мораес и полузащитники Тайсон, Степаненко (была простуда во время игр за сборную).

Пока что Шахтер замыкает квартет группы F, но сохраняет шансы не только на Лигу Европы, но и на Лигу чемпионов весной 2019 года. Для этого горнякам нужно выигрывать две заключительные игры. В случаи сегодняшнего поражения Шахтер теряет шансы даже на Лигу Европы.

В активе горняков две ничьи и два поражения от Манчестер Сити.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Хоффенхайм.
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