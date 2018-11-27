Хоффенхайм - Шахтер: стартовые составы команд

Сегодня в Германии донецкий Шахтер сыграет против местного Хоффенхайма. Команды огласили составы на матч, который начнется в 22:00 по киевскому времени.
Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт, Шульц —Демирбай, Цубер, Крамарич — Салаи, Бельфодил.
Запасные: Кобель, Бренет, Нельсон, Гриллич, Биттенкурт, Грифо, Пош.
Шахтер: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко — Данченко, Коваленко, Тайсон — Мораес.
Запасные: Шевченко, Бутко, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем, Болбат.
Форма Шахтера на матч
Отметим, что в Германию Паулу Фонсека взял 20 игроков. Не поехал Марлос, который все еще залечивает травму и Ракицкий, который получил новое повреждение. Зато в строю форвард Мораес и полузащитники Тайсон, Степаненко (была простуда во время игр за сборную).
Пока что Шахтер замыкает квартет группы F, но сохраняет шансы не только на Лигу Европы, но и на Лигу чемпионов весной 2019 года. Для этого горнякам нужно выигрывать две заключительные игры. В случаи сегодняшнего поражения Шахтер теряет шансы даже на Лигу Европы.
В активе горняков две ничьи и два поражения от Манчестер Сити.