Неймар и Мбаппе сыграют против Ливерпуля

Новости спорта: Наставник парижан Томас Тухель подтвердил информацию, что Неймар и Мбаппе завтра выйдут на поле.

До недавнего времени травмированные Килиан Мбаппе и Неймар восстановились после травм и сыграют против Ливерпуля.

"Неймар и Мбаппе? С ними все хорошо, они тренируются в общей группе и нет никаких проблем. Сыграют ли они против Ливерпуля? Они здоровы, и нет риска получить травму, так что да", — приводит слова Тухеля L`Equipe.

Матч ПСЖ – Ливерпуль состоится 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ занимает третье место в группе (5 очков), у Ливерпуля и Наполи - по 6 очков. Црвена Звезда имеет 4 очка.

В текущем сезоне в рамках Лиги 1 Неймар провел 11 матчей и забил 10 голов. Что касается Мбаппе, то он провел 9 матчей и забил 11 голов.