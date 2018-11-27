Динамо пробилось в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Новости спорта: Победив бельгийский «Андерлехт» по итогам двух матчей (1:1 на выезде и 2:1 дома), «Динамо» U19 вышло в весенний раунд плей-офф Юношеской Лиги УЕФА.

Футболисты молодежной команды киевского "Динамо" (игроки до 19 лет) со счетом 2:1 одержали волевую победу над бельгийским "Андерлехтом" в ответном матче второго раунда "пути чемпионов" Юношеской лиги УЕФА.

Мячи на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского забили Георгий Цитаишвили, отличившийся на 54-й минуте, и Сергей Булеца (83, с пенальти) - в составе "Динамо"; Антуан Колассен (51) - у "Андерлехта".

Гости доигрывали поединок в меньшинстве - на 82-й минуте красную карточку получил Якуб Кивер.

Первый матч на стадионе "Констант Ванденсток" в Брюсселе завершился вничью (1:1).

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 17 декабря.

Восемь победителей "пути чемпионов" стран 12/13 февраля проведет дома по одному матчу с восемью клубами "пути Лиги чемпионов", занявшие вторые места в своих группах. Так определятся восемь участников 1/8 финала. Остальные восемь мест займут победители групп в рамках "пути Лиги чемпионов".

Поединки 1/4 финала состоятся 2/3 апреля. Полуфиналы и финал пройдут соответственно 26 и 29 апреля на стадионе "Коловрэ" в Ньоне (Швейцария).