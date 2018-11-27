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Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время

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Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
23:53 Вт, 27 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: На "Райн-Некар-Арене" закончился принципиальный матч Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером.

Перед этим матчем ситуация в группе F была таковой, что и Хоффенхайму и Шахтеру нужна была только победа, чтобы продолжать борьбу за плей-офф Лиги чемпионов (а украинскому клубу - и Лиги Европы).

Хоффенхайм 2:3 Шахтер

Голы: Крамарич 17, Цубер 40 - Исмаили 14, Тайсон 15, 93

Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча

Сумасшедший первый тайм показал, что команды заряжены только на победу. Шахтер показал, как умеет контратаковать и уже на 14-й минуте Исмаили удачно открылся на левом фланге и сумел протолкнуть мяч с рикошетом в ворота Хоффенхайма. Не успели хозяева опомниться, как Тайсон в следующей контратаке удваивает счет.

Но не долго украинская команда радовалась такому успеху, как Крамарич, после ошибки защитников горняков, перекинул Пятова. Это случилось на 17 минуте.

Под конец первого тайма Хоффенхайм достиг успеха. На 40-й минуте Пятов ошибся на выходе и Цубер легко головой перекинул последнего. 

На второй тайм Хоффенхайм вышел еще более заряжен на победу, но на 60-й минуте Салаи получил вторую желтую и немцы оказались в меньшинстве.

На игру это удаление повлияло спустя некоторое время. Под конец игры обе команды имели по несколько стопроцентных шансов. И лишь в добавленное время бразильцу Тайсону удалось поставить точку в этой драматической игре.

Решающий гол Тайсона

Тайсон с паса Исмаили хладнокровно забил решающий мяч. Теперь Шахтер может побороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, в группе F: Ман Сити 10 очков, Лион 7 очков, Шахтер 5 очков, Хоффенхайм 3 очка.

Заключительный матч Шахтер проведет против Лиона 12 декабря. 

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Хоффенхайм, Плей-офф.
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