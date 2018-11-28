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Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча

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Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
00:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Шахтер в драматическом матче обыграл Хоффенхайм и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Тайсон оставил надежду подопечным Паулу Фонсеки на дальнейшее выступление в Лиге чемпионов точным ударом в конце матча (3:2).

Лучшие моменты. 1-й тайм

Лучшие моменты. 2-й тайм

Хоффенхайм — Шахтер 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 — Исмаили 14, Тайсон 15, 90+3.

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт (Гриллитч, 84), Шульц (Грифо, 85) — Цубер (Нельсон, 77), Салаи, Демирбай, Крамарич — Бельфодил.

Шахтер: Пятов — Данченко (Будко, 90+4), Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко (Патрик, 77), Коваленко (Дентиньо, 85), Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Салаи, Фогт, Демирбай — Степаненко, Матвиенко, Кривцов, Данченко, Пятов

На 60-й минуте был удален Адам Салаи (Хоффенхайм) (повторное предупреждение).

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Хоффенхайм.
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