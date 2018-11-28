Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча

Тайсон оставил надежду подопечным Паулу Фонсеки на дальнейшее выступление в Лиге чемпионов точным ударом в конце матча (3:2).
Лучшие моменты. 1-й тайм
Лучшие моменты. 2-й тайм
Хоффенхайм — Шахтер 2:3
Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 — Исмаили 14, Тайсон 15, 90+3.
Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт (Гриллитч, 84), Шульц (Грифо, 85) — Цубер (Нельсон, 77), Салаи, Демирбай, Крамарич — Бельфодил.
Шахтер: Пятов — Данченко (Будко, 90+4), Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили — Майкон, Степаненко (Патрик, 77), Коваленко (Дентиньо, 85), Тайсон — Мораес.
Предупреждения: Салаи, Фогт, Демирбай — Степаненко, Матвиенко, Кривцов, Данченко, Пятов
На 60-й минуте был удален Адам Салаи (Хоффенхайм) (повторное предупреждение).