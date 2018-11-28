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"Это был сложный день": Фонсека - о матче против Хоффенхайма в Лиге чемпионов

&quot;Это был сложный день&quot;: Фонсека - о матче против Хоффенхайма в Лиге чемпионов
07:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Наставник "горняков" поделился мыслями насчет прошедшего матча с немцами.

Главный тренер донецкого Шахтера на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над Хоффенхаймом в рамках 5-го тура Лиги чемпионов со счетом 2:3, а также высказался насчет следующего поединка.

"Это был сложный день. Мы начали очень хорошо, смогли забить два гола, имели преимущество, у нас не получилось удержать его. В тоже время было действительно очень тяжело, даже неглядя на то, что мы были в большинстве. Хоффенхайм доставлял нам трудности".

Мы верили в свои силы до конца и в свою стратегию, очень сложный матч и невероятная победа.

Правда в том, что у нас не получалось противостоять действиям Хоффенхайма. Мы прибавляли по ходу поединка, Хоффенхайм рисковал больше, у них было немало хороших моментов, чтобы отметиться голом. Очень открытый атакующий футбол и мы выиграли в концовке – это плоды нашей веры до самого конца.

Тактика? Решили поменять нашу схему, и к счастью все получилось. Мы хотели немного лучше выглядеть в защите, и мы закончили эту игру позитивно в конце.

1/8 финала ЛЧ? Да, правда, у нас есть все шансы выйти в следующий раунд. Нам обязательно нужно обыгрывать Лион, будет сложно, но мы будем биться до самого конца", — сказал Паулу Фонсека в эфире телеканала Футбол 1/2.

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