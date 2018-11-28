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Роналду покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов

Роналду покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
07:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Примечательно, что у португальца побед в турнире больше, чем у 136 из 140 команд.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Валенсию» со счетом 1:0. Матч состоялся в Турине на стадионе «Альянц». Единственный гол забил Марио Манджукич на 59-й минуте.

В этой встрече результативной передачей отметился форвард туринского клуба Криштиану Роналду. Для 33-летнего нападающего победа над «Валенсией» стала 100-й в Лиге чемпионов. Португалец стал первым футболистом, который добился такого показателя.

Обзор победы Ювентуса над Валенсией:

Примечательно, что у Роналду побед в Лиге чемпионов больше, чем у 136 из 140 команд, которые когда-либо принимали участие в турнире.

После пяти туров «Ювентус», набрав 12 очков, гарантировал себе выход в плей-офф. В последнем туре туринский клуб на выезде сыграет с «Янг Бойз» Матч состоится 12 декабря.

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Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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