Скачать
Среда, 28.11.2018
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Суркис - о введении военного положения в Украине

Суркис - о введении военного положения в Украине
08:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Президент Динамо неохотно комментирует ситуацию в стране.

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью Tribuna.com рассказал о своем отношении о введении частичного военного положения в Украине.

«Я – не политик. Мне сложно говорить, чем руководствовались наши депутаты, президент, когда они принимали такое решение, им это виднее. Я не буду это комментировать. Если бы я был когда-то политиком или хотел бы быть политиком, может быть, я бы это комментировал.

Могу только сказать: мы должны решать вопросы за столом переговоров, любыми путями, садиться, договариваться, чтобы не гибли наши ребята. Я это говорил, говорю и буду говорить.

Потому что наша молодежь не должна сегодня гибнуть, мы должны сегодня радовать наших болельщиков игрой в футбол, разными концертами, мероприятиями развлекательного плана. Но только, чтобы наши молодые пацаны не умирали, не погибали, надо садиться за стол переговоров и договариваться. Это моя точка зрения», — заявил Суркис.

Напомним, позавчера украинская власть провела экстренное собрание РНБО, по итогам которого объявила военное положение. В дальнейшем военное положение поддержал президент Петр Порошенко, а Верховная Рада утвердила его начало. Военное положение будет введено в 10 областях Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хоффенхайм - Шахтер: события матча
02 Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября
03 Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
04 Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
05 Роналду покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь