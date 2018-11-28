Суркис - о введении военного положения в Украине

Новости спорта: Президент Динамо неохотно комментирует ситуацию в стране.

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью Tribuna.com рассказал о своем отношении о введении частичного военного положения в Украине.

«Я – не политик. Мне сложно говорить, чем руководствовались наши депутаты, президент, когда они принимали такое решение, им это виднее. Я не буду это комментировать. Если бы я был когда-то политиком или хотел бы быть политиком, может быть, я бы это комментировал.

Могу только сказать: мы должны решать вопросы за столом переговоров, любыми путями, садиться, договариваться, чтобы не гибли наши ребята. Я это говорил, говорю и буду говорить.

Потому что наша молодежь не должна сегодня гибнуть, мы должны сегодня радовать наших болельщиков игрой в футбол, разными концертами, мероприятиями развлекательного плана. Но только, чтобы наши молодые пацаны не умирали, не погибали, надо садиться за стол переговоров и договариваться. Это моя точка зрения», — заявил Суркис.

Напомним, позавчера украинская власть провела экстренное собрание РНБО, по итогам которого объявила военное положение. В дальнейшем военное положение поддержал президент Петр Порошенко, а Верховная Рада утвердила его начало. Военное положение будет введено в 10 областях Украины.