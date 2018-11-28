Нагельсманн жестко раскритиковал арбитров матча Хоффенхайм - Шахтер

Новости спорта: Тренер Хоффенхайма раздражен удалением нападающего Адама Салаи в матче с Шахтером (2:3).

В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве. Буквально за две минуты форвард Хоффенхайма Адам Салаи получил две желтые карточки и был удален с поля.

В меньшинстве команда Юлиана Нагельсманна имела несколько шансов, чтобы забить, но их реализовала. А вот Шахтер забил и сохранил шансы на выход в плей-офф. После матча тренер Хоффенхайма был очень раздражен работой арбитров.

Момент удаления Салаи:

«Желтая-красная карточка Салаи — полный беспредел. Уровень арбитров не соответствует необходимому для Лиги чемпионов», — цитирует слова Нагельсманна Sportbuzzer.de.

При этом усилиями своих подопечных тренер остался доволен.

«Расстроены, конечно, итоговым результатом. Даже будучи в меньшинстве, выглядели здорово, но в итоге пропустили обидный мяч».

Хоффенхайм после поражения Шахтеру сохраняет шансы лишь на выход в плей-офф Лиги Европы. Но для этого команде нужно обыгрывать на выезде Ман Сити и надеяться, что Горняки уступят Лиону. Обе встречи состоятся 12 декабря.