Скачать
Среда, 28.11.2018
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Нагельсманн жестко раскритиковал арбитров матча Хоффенхайм - Шахтер

Нагельсманн жестко раскритиковал арбитров матча Хоффенхайм - Шахтер
08:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Тренер Хоффенхайма раздражен удалением нападающего Адама Салаи в матче с Шахтером (2:3).

В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве. Буквально за две минуты форвард Хоффенхайма Адам Салаи получил две желтые карточки и был удален с поля.

В меньшинстве команда Юлиана Нагельсманна имела несколько шансов, чтобы забить, но их реализовала. А вот Шахтер забил и сохранил шансы на выход в плей-офф. После матча тренер Хоффенхайма был очень раздражен работой арбитров.

Момент удаления Салаи:

«Желтая-красная карточка Салаи — полный беспредел. Уровень арбитров не соответствует необходимому для Лиги чемпионов», — цитирует слова Нагельсманна Sportbuzzer.de.

При этом усилиями своих подопечных тренер остался доволен.

«Расстроены, конечно, итоговым результатом. Даже будучи в меньшинстве, выглядели здорово, но в итоге пропустили обидный мяч».

Хоффенхайм после поражения Шахтеру сохраняет шансы лишь на выход в плей-офф Лиги Европы. Но для этого команде нужно обыгрывать на выезде Ман Сити и надеяться, что Горняки уступят Лиону. Обе встречи состоятся 12 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Хоффенхайм, Новости футбола, Адам Салаи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хоффенхайм - Шахтер: события матча
02 Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября
03 Хоффенхайм - Шахтер 2:3: видео голов и обзор матча
04 Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
05 Роналду покорилось уникальное достижение в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь