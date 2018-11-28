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Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов
08:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Определилась половина участников стадии 1/8 финала ЛЧ,

После первых восьми матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов.

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В 1/8-й финала сыграют следующие команды: Барселона, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Это означает, что определилась ровно половина команд, которая сыграет в следующей стадии.

Остальные счастливчики определятся в заключительных поединках пятого тура группового этапа ЛЧ либо в заключительном туре.

Фактически, из групп E-H известны семь участников плей-офф. Оставшуюся восьмую путевку в очном противостоянии разыграют Шахтер и Лион.

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ФК Шахтер, ФК Бавария, ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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