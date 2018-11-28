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Официально. Матч Лиги Европы Ворскла - Арсенал перенесен в Киев

Официально. Матч Лиги Европы Ворскла - Арсенал перенесен в Киев
09:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Матч пятого тура Лиги Европы Ворскла - Арсенал перенесен из Полтавы в Киев.

Матч пятого тура Лиги Европы Ворскла — Арсенал перенесен из Полтавы в Киев, сообщает официальный Твиттер УЕФА.

Причиной такого решения стало введение военного положения в некоторых областях Украины. Решение принято, несмотря на то, что в Полтавской области, как и в Киевской, нет военного положения.

Матч Шахтер — Лион, скорее всего, тоже будет перенесен, потому что он в Харькове, где есть военное положение.

Таким образом, встреча пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в четверг, 29 ноября. Начало игры в 19:55.

Напомним, позавчера украинская власть провела экстренное собрание РНБО, по итогам которого объявила военное положение. В дальнейшем военное положение поддержал президент Петр Порошенко, а Верховная Рада утвердила его продолжительностью на 30 дней. Военное положение будет введено в 10 областях Украины.

Причиной введения военного положения стала атака флота России на корабли Украины, которые пытались пройти через Керченский пролив из Одессы в Мариуполь.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола, Ворскла - Арсенал.
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