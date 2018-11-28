Тайсон прокомментировал феерическую победу Шахтера в Лиге чемпионов

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Тайсон - о победе над Хоффенхаймом (3:2).

"Лига чемпионов – сложный турнир. Наша команда очень переживала после матча с Манчестер Сити. Это не наша команда играла в той встрече. Сегодня мы совершенно по-другому себя показали. Была та команда, которую я знаю. Мы заработали отличнейшую победу", — заявил Тайсон.

"Я не люблю проигрывать, не люблю играть вничью. Это эмоции, которые просто зашкаливают в моей голове. Поэтому я зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, давайте играть так, как в начале первого тайма". Мои партнеры услышали меня, это самое главное, мы уважаем друг друга.

"Очень сложно заменить Фреда, Бернарда и Факундо Феррейру. Это ребята, которые были полностью адаптированы к нашей игре, к нам. Молодые ребята, такие, как Сиприано, Фернандо и Майкон – без сомнения, в будущем нам помогут. Нужно просто дать им некоторое время. Бразильский чемпионат отличается от УПЛ, Лиги чемпионов, но я уверен, ребята готовы отдать все, чтобы адаптироваться как можно быстрее".

"Верю в свою команду до самого конца, мы здесь не просто так. Доверяю всем игрокам, тренерскому штабу, абсолютно всем людям, которые работают с нами. Мы готовы к матчу против Лиона".

"Сейчас у нас остается один матч на домашней арене, на поле которого мы можем пройти в 1/8 финала", — сказал Тайсон.