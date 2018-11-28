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Стала известна причина переноса матча Лиги Европы Ворскла - Арсенал в Киев

Стала известна причина переноса матча Лиги Европы Ворскла - Арсенал в Киев
10:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Причиной стало введения военного положения в Харькове, куда изначально должен был прилететь Арсенал.

Как сообщается, причиной переноса матч из Полтавы в Киев стало военное положение в Харькове, так как туда должен был прилететь Арсенал, а затем добираться в Полтаву.

При этом в самой Полтаве, как известно, военного положения нет, и УЕФА в ней проблему не видит. Тем не менее, добираться до нее из Киева, как там считают, слишком долго.

Аэропорт в Полтаве в этом году получил статус международного и может принимать рейсы из Лондона, однако причиной могло стать то, что он не является всепогодным — то есть не может принимать рейсы в любую погоду.

Кроме того стало известно, что Арсенал не настаивал на принятии решения в пользу переноса матча, но действительно направлял запрос о такой возможности в УЕФА.

Срочное заседание УЕФА было закрытым, представителей клубов не было. Арсенал узнал о решении УЕФА буквально несколько часов назад, команда до последнего готовилась добираться в Полтаву.

В Полтаве уже находятся рядовые сотрудники клуба, которые приехали заранее. Также в городе есть болельщики лондонского клуба и служба охраны.

Что им делать — пока неизвестно. Арсенал еще не принял решения, как будет перевозить людей в Киев.

Вся эта ситуация говорит о том, что матч Шахтер — Лион, вероятнее всего, не будет сыгран в Харькове.

Напомним, УЕФА сегодня перенес матч Ворскла — Арсенал, который состоится 29 ноября, из Полтавы в Киев.

Военное положение введено вчера в десяти областях Украины на 30 дней после атаки российского флота на украинские корабли в Азовском море.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола.
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