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Бавария 5:1 Бенфика: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Бавария 5:1 Бенфика: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
10:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Бавария» вышла в плей-офф ЛЧ, выиграв у «Бенфики» с разгромным счётом.

Мюнхенская «Бавария» набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Амстердамский «Аякс» (11) занимает 2-е место, «Бенфика» (4) — 3-е, а афинский АЕК (0) замыкает таблицу.

Бавария — Бенфика 5:1

Голы: Роббен, 13, 30, Левандовски, 36, 51, Рибери, 76 — Фернандеш, 46.

Бавария: Нойер — Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба — Мюллер (Ен, 81), Киммих, Горецка — Роббен (Санчеш, 72), Левандовски, Рибери (Вагнер, 77).

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Конти, Диаш, Гримальдо — Пицци (Фернандеш, 46), Фейса (Семеду, 76), Габриэл — Силва, Жонас (Сеферович, 59), Серви.

Предупреждения: Роббен, Рибери — Семеду.

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УЕФА, ФК Бавария, Лига Чемпионов, ЛЧ, Голы.
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