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Владелец Лиона: Мы не знаем, отправимся ли в Украину

Владелец Лиона: Мы не знаем, отправимся ли в Украину
10:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Французский Лион может не приехать в Украину на матч с Шахтером 12 декабря.

Владелец французского футбольного клуба "Лион" Жан-Мишель Ола не уверен, что его команда отправится в Украину на матч против донецкого "Шахтера" в рамках заключительного тура группового раунда ЛЧ УЕФА.

"Матч "Арсенала" в Украине перенесен. Мы не знаем, отправимся ли в Украину, учитывая политическую ситуацию. Трудно найти самолет, чтобы отправиться туда. УЕФА примет решение", - заявил Ола.

Впрочем, ранее советник председателя Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил, что матч состоится в Харькове, несмотря на военное положение.

Срок действия военного положения, введенный в 10 областях Украины из-за агрессии России в Азовском море, закончится 26 декабря и не может быть далее продлен Президентом самостоятельно без решения Верховной Рады.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Лион, Жан-Мишель Ола.
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