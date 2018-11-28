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Хочолава: Новая тактика очень хорошо сработала

Хочолава: Новая тактика очень хорошо сработала
12:13 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Защитник Шахтера Давид Хочолава похвалил главного тренера "горняков" Пауло Фонсеку.

Защитник донецкого Шахтера Давид Хочолава прокомментировал исход матча против Хоффенхайма.

“Мы говорили, что в Хоффенхайм мы приехали только побеждать. И надо было с первых минут это стремление доказывать. Думаю, что сперва у нас это получилось. Но потом что-то пошло не так. Хочу поблагодарить всю команду за то, что дожали и не останавливались все 95 минут. Думаю, болельщикам очень понравилась эта игра.

Новая тактика сегодня очень хорошо сработала. Были многие моменты, где мы перекрывали зоны, а соперник просто бил мяч за спину. Старались играть в футбол, выходить через пас, рисковали. Многие, посмотрев наш состав и тактику в пять защитников, подумали, что мы будем играть от обороны. Это был очень хороший тренерский ход: выходить в контратаки и выиграть центр поля.

Теперь все в наших руках. Нужно выходить и обыгрывать Лион”,- цитирует Хочолаву телеканал Футбол.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Давид Хочолава.
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