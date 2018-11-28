Ворскла продолжает готовиться к игре с Арсеналом в Полтаве

Новости спорта: Ворскла продолжает подготовку к матчу Лиги Европы против Арсенала в Полтаве, несмотря на решение УЕФА перенести игру в Киев.

Клуб из Полтавы отправил в УЕФА документы с гарантиями безопасности, а также с гарантиями того, что аэропорт в Полтаве готов принять международный самолет. Работники Ворсклы уже отправились в аэропорт, чтобы все проверить лично.

Ответа от УЕФА пока нет, Ворскла ждет его.

В процессе ожидания клуб готовится к принятию матча: идет подготовка газона, трибун. Турникетная система стадиона готова к работе. По состоянию на утром среды, 28 ноября, продано чуть больше 17 тысяч билетов.

Футболисты Ворсклы проводят тренировку на поле стадиона им. Бутовского, а в 12:30 начнется в Полтаве начнется пресс-конференция тренера Василия Сачко.

Напомним, вчера вечером УЕФА решил перенести матч из Полтавы в Киев, игра должна состояться на НСК Олимпийский. Все это из-за военного положения в Харькове, куда должен был изначально прилететь Арсенал.

Вчера в Ворскле отказывались комментировать ситуацию, клуб сообщил, что примет решение в первой половине дня в среду.

Матч Ворскла — Арсенал должен состояться в четверг, 29 ноября, в 20:00 по Киеву. Арсенал должен прибыть в Украину в среду, 28 ноября, примерно в 16:00.