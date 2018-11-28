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Ответный поединок финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Ответный поединок финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре
12:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ответный матч финала Кубка Либертадорес может состоятся за пределами Аргентины.

Ответный матч финала футбольного Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» может пройти за пределами Аргентины, сообщает TyC Sports.

Во вторник президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес заявил, что матч пройдет за пределами Аргентины. Дата проведения матча станет известна позже, скорее всего, матч пройдет 8 или 9 декабря.

Сообщается, что в число претендентов также вошли Асунсьон (Парагвай), города Бразилии и Майами.

Преимуществом Катара называется тот факт, что страна находится рядом с ОАЭ, где в декабре пройдет клубный чемпионат мира, в котором примет участие победитель Кубка Либертадорес.

Напомним, болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», в результате чего в автобусе были выбиты стекла, а несколько игроков получили порезы от осколков.

В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали (в том числе из-за распыления слезоточивого газа), матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату.

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Кубок Либертадорес, ФК Бока Хуниорс, Футбол, ФК Ривер Плейт, Новости футбола.
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