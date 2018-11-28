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Сборная Украины: кто больше всех сыграл в 2018 году

Сборная Украины: кто больше всех сыграл в 2018 году
13:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: Коноплянка, Караваев, Малиновский и Зинченко сыграли во всех матчах сборной в 2018 году.

В 2018 году национальная сборная Украины по футболу провела 10 поединков, и только четыре игрока команды Андрея Шевченко приняли участие во всех матчах: Коноплянка, Малиновский, Караваев и Зинченко.

Главным гвардейцем по проведенным на поле минутам оказался универсал луганского футбольного клуба "Заря" Александр Караваев. В 10-ти встречах он провел на поле 758 минут. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

На пять минут меньше (753) наиграл в 2018-м полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка. Хавбек бельгийского "Генка" Руслан Малиновский провел на поле за сборную Украины 654 минуты, универсал английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко – 623.

Отмечается, что защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко сыграл в нынешнем году в 9 матчах за сборную и имеет в своем активе 723 минуты.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский.
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