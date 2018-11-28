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Сачко прокомментировал перенос матча Ворскла - Арсенал в Киев

Сачко прокомментировал перенос матча Ворскла - Арсенал в Киев
13:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Главный тренер "Ворсклы" – о возможном переносе матч с «Арсеналом» в Киев.

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко сообщил, что клуб предпринимает все возможное, чтобы матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Арсенала» состоялся в Полтаве.

«Я не организатор турнира. Клуб делает все возможное, чтобы сыграть дома. Для нас пусть это будет дополнительной мотивацией.

Мы нуждаемся в поддержке нашего города и нашей страны. Мы защищаем свою честь и эта ситуация — дополнительная мотивация. Для кого-то встреча с «Арсеналом» может быть главной в жизни», — сказал Сачко.

Ранее сообщалось, что матч «Ворскла» – «Арсенал» перенесен на НСК «Олимпийский» из-за военного положения. Перенос состоялся по просьбе «Арсенала».

На матч уже было продано около 16,5 тысяч билетов. В данный момент онлайн-продажа билетов приостановлена.

Матч запланирован на четверг, 29 ноября. Начало – 19.55.

«Ворскла» продолжает готовиться к матчу с «Арсеналом» в Полтаве, а пресс-служба НСК «Олимпийский» в комментарии Tribuna.com заявила, что не получала обращений по проведению матча на киевском стадионе.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Ворскла, Новости футбола, Василий Сачко.
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