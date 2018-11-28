Рома - Реал: обзор матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча Рома - Реал.

Мадридский Реал после разгромного поражения от Эйбара в чемпионате Испании победил Рому в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. Голы Бэйла и Васкеса помогли подопечным Сантьяго Солари обойти римлян в борьбе за 1-е место в группе G. Отметим, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ. Вашему вниманию видео обзор матча:

Рома - Реал 0:2

Голы: Бэйл, 47, Васкес, 59

Рома: Ольсен — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Кристанте, Нзонзи (Чорич, 64) — Ундер, Дзаньоло (Карсдорп, 69), Эль Шаарави (Клюйверт, 22) — Шик

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 80), Кроос, Льоренте — Васкес, Бензема (Диас, 77), Бэйл (Асенсио, 84)

Предупреждения: Дзаньоло — Модрич, Варан