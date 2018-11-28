Ювентус - Валенсия: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео гола и обзор матча Ювентус - Валенсия

Ювентус благодаря голу Манджукича обыграл дома Валенсию и обеспечил себе и Манчестер Юнайтед путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Валенсия после поражения с 3-го места проходит в плей-офф Лиги Европы. Еще один представитель группы H Янг Бойз покидает еврокубки. Вашему вниманию обзор матча Ювентус - Валенсия:

Ювентус — Валенсия 1:0

Голы: Манджукич, 59

Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро (Куадрадо, 46) — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дибала (Коста, 79) — Роналду, Манджукич.

Валенсия: Нето — Васс, Диакаби, Паулиста, Гайя — Коклен, Парехо, Кондогбия (Солер, 72), Гедеш — Мина (Батшуайи, 67), Родриго (Гамейро, 46).

Предупреждения: Бентанкур, Куадрадо, Матюиди — Гайя, Кондогбия, Диакаби, Гедеш, Батшуайи