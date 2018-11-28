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ЦСКА - Виктория: обзор матча Лиги чемпионов

ЦСКА - Виктория: обзор матча Лиги чемпионов
21:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - Виктория.

Виктория Пльзень в гостях обыграла ЦСКА и выбила российский клуб из борьбы за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь обе команды будут сражаться за выход в плей-офф Лиги Европы. Отметим, други представители квартета G Реал и Рома досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео обзор матча ЦСКА - Виктория.

ЦСКА - Виктория 1:2

Голы: Влашич, 10 (пен.) — Прохазка, 56, Гейда, 81.

ЦСКА: Акинфеев — Набабкин, Бекао, Чернов — Фернандес, Влашич, Бистрович, Щенников (Ефремов, 46) — Сигурдсон, Обляков (Кучаев, 72) — Чалов (Жамалетдинов, 80).

Виктория: Грушка — Ржезник, Гейда, Губник, Лимберски (Копиц, 46) — Прохазка, Грошовски — Петржела (Гавел, 70), Чермак, Коваржик — Хоры (Ржезничек, 80).

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