Фавориты Лиги чемпионов по мнению Буффона

Новости спорта: Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон назвал клубы, которые в нынешнем сезоне могут выиграть Лигу чемпионов.

По мнению итальянского вратаря, «ПСЖ» не входит в число фаворитов.

«В нынешнем сезоне я считаю фаворитами Лиги чемпионов «Барселону», «Ювентус» и «Манчестер Сити». Хорошие шансы также будут у «Ливерпуля». Не стоит забывать и про «Реал».

Конечно, я всё так же мечтаю о победе в Лиге чемпионов. Я думал, что в прошлом сезоне у меня был последний шанс выиграть турнир, но теперь появился ещё один», — приводит слова Буффона The Mirror.

«ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов 28 ноября сыграет с «Ливерпулем». Напомним, что после четырех туров ПСЖ в своей группе идет на третьем месте и парижанм обязательно необходимо обыгрывать ливерпульцев.