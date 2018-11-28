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"Каждый попытается победить": Хацкевич о матче с Астаной

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&quot;Каждый попытается победить&quot;: Хацкевич о матче с Астаной
20:32 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Пресс-конференция главного тренера "Динамо" Александр Хацкевич перед выездным матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Астаной".

- Как повлияет на игру тот факт, что на улице температура минусовая, а внутри арены тепло?

- Конечно, при морозе нам было бы труднее играть, а +15 – вполне комфортная температура, чтобы играть в футбол, тем более, что ветра нет, поле ровное. Вообще думаю, что на поле градус будет еще выше.

- Каково ваше мнение о газоне, на котором придется играть?

- У каждого синтетического газона есть своя специфика. У нас вообще нет большого опыта игр на искусственном покрытии, хотя в прошлом году играли два матча с "Янг Бойз" – первый матч сложился неудачно, а второй – лучше, ведь мы приспособились. То же самое будет и завтра: чем быстрее мы приспособимся к газону, тем лучше будет игра.

- "Астана" досрочно стала чемпионом Казахстана, и сейчас испытывает нехватку официальных матчей. Насколько этот факт может стать для вас преимуществом?

- "Астана" не первый год участвует в еврокубках, как в прошлом году, так и в нынешнем, ситуация была одинаковой, поэтому они знают, как нужно готовиться. Я не считаю, что для нас станет преимуществом тот факт, что соперник не имеет игровой практики, а мы находимся в тонусе. Мы можем только строить предположения. А все будет решаться завтра на футбольном поле.

- Какова ситуация с Никитой Бурдой? Насколько он готов выйти на поле с первых минут?

- Он только вчера провел с нами работу в общей группе, а до этого занимался индивидуально. Сегодня еще будет тренировка, которая будет носить для него тестовый характер. Конечно, многое будет зависеть от специфики синтетики: как он себя будет чувствовать, в каком состоянии будут его мышцы. Поэтому ответ на ваш вопрос будет понятен только после сегодняшнего занятия.

- Какой футбол вы завтра ожидаете – открытый или закрытый?

- Мы начали выстраивать свою игру по-другому, в зависимости от сильных качеств наших футболистов. Я не знаю команды, которые бы выходили на поле и играли на ничью, каждый пытается победить.

- В день вылета в Астану Беньямин Вербич отмечал День рождения, как его поздравили в команде и что подарили?

- У нас есть традиция, как приветствовать именинников и делать подарки коллективу, и мы ее не меняем.

- Кто, по вашему мнению, самый опасный игрок в составе "Астаны"?

- У них достаточно опытная группа атаки, футболисты являются дополнением друг друга. Есть крепкие, более техничные, и опасность может исходить от любого футболиста – как в атаке, так и при стандартных положениях, это норма в современном футболе.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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