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"Только положительный результат": Бойко о матче с Астаной

&quot;Только положительный результат&quot;: Бойко о матче с Астаной
20:13 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Голкипер "Динамо" Денис Бойко ответил на вопросы журналистов накануне выездного матча с "Астаной".

- Какие у вас ожидания от матча с чемпионом Казахстана?

- Готовимся и настраиваемся, как к обычному матчу. Ожидаем только положительного результата для себя.

- Сильнее ли "Астана", чем "Александрия"?

- "Астана" – хорошая команда. Мы относимся с уважением к сопернику. Но мы будем смотреть в первую очередь на свою игру. Завтра на футбольном поле все будет видно.

- В первой игре с "Астаной" вы пропустили дважды. Насколько это повлияет психологически на настроение перед завтрашним матчем?

- Никак не повлияет.

- Насколько тяжело команде было перенести перелет и разницу во времени?

- Пока на данный момент не ощущается никакого дискомфорта. Мы прилетели, хорошо отдохнули, восстановились. Игра только завтра, поэтому ни перелет, ни разница во времени не должны повлиять.

- Искусственный газон как-то повлияет на игру вашей команды?

- Сегодня на тренировке впервые опробуем его. До этого мы играли только на натуральных полях. Посмотрим, но, думаю, особой проблемой он не должен стать для нас.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Денис Бойко.
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