"Только положительный результат": Бойко о матче с Астаной

- Какие у вас ожидания от матча с чемпионом Казахстана?
- Готовимся и настраиваемся, как к обычному матчу. Ожидаем только положительного результата для себя.
- Сильнее ли "Астана", чем "Александрия"?
- "Астана" – хорошая команда. Мы относимся с уважением к сопернику. Но мы будем смотреть в первую очередь на свою игру. Завтра на футбольном поле все будет видно.
- В первой игре с "Астаной" вы пропустили дважды. Насколько это повлияет психологически на настроение перед завтрашним матчем?
- Никак не повлияет.
- Насколько тяжело команде было перенести перелет и разницу во времени?
- Пока на данный момент не ощущается никакого дискомфорта. Мы прилетели, хорошо отдохнули, восстановились. Игра только завтра, поэтому ни перелет, ни разница во времени не должны повлиять.
- Искусственный газон как-то повлияет на игру вашей команды?
- Сегодня на тренировке впервые опробуем его. До этого мы играли только на натуральных полях. Посмотрим, но, думаю, особой проблемой он не должен стать для нас.