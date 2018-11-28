Пятов - игрокам Шахтера: Чего вы пятитесь

Новости спорта: Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов в комментарии Сегодня рассказал о матче Лиги чемпионов "Хоффенхаймом".

- Если бы команда применила такую тактику в Манчестере, проигрыша 0:6 точно не было бы. А в матче с "Хоффенхаймом" я так орал на партнеров! Кричал: чего вы пятитесь? Почему не прессингуете? Вас же больше! Нет, ну в самом деле – играем в большинстве, а они создают четыре стопроцентных момента. Но потом вдруг мелькнула мысль: будет, как в матче с "Динамо" - они свои моменты не использовали, а мы в конце забьем.

Также Пятов прокомментировал эпизоды игры, когда мяч угодил в перекладину ворот "Шахтера":

- Да, я видел, что мяч в перекладину попадет, и решил не мешать!

А также, когда "Хоффенхайм" забил второй гол:

- Мяч завис в воздухе, я вышел на перехват, и вдруг игрок немцев буквально из ниоткуда возник. Я к нему не успеваю, пятиться тоже уже поздно. Одна надежда была, что он будет принимать на грудь, и я за это время успею с ним сблизиться. Но он сразу ткнул головой и удачный парашют получился.