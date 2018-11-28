Украинский футболист Зозуля дисквалифицирован на один матч

Новости спорта: Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил незначительное наказание за удаление в матче против "Эльче".

Украинский форвард испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля получил дисквалификацию на один матч за удаление в поединке первого дивизиона Испании (Сегунды) против "Эльче". Об этом сообщает официальный сайт "Альбасете".

Таким образом, Зозуля не поможет "Альбасете" лишь в одной игре с "Алькоркон" (2 декабря). Примечательно, что в "Альбасете" считают предвзятым отношение к Зозуле со стороны арбитров. По словам его партнера по команде Хона Эрисе, часто судьи не фиксируют нарушения правил против нашего нападающего, считая, что он симулирует.

В нынешнем сезоне 29-летний украинец провел за испанскую команду во всех турнирах 14 матчей, в которых забил 3 мяча. "Альбасете" после 15 туров занимает пятое место в Сегунде, набрав 27 очков.