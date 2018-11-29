Месси обошел Роналду в Лиге чемпионов по нескольким показателям

Новости спорта: Аргентинский форвард Барселоны забил 66 мячей в 66 матчах.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ (2:1).

Этот гол стал для 31-летнего аргентинца 106-м в ЛЧ. Все свои мячи он забил за каталонскую команду.

Месси обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по числу голов за один клуб. У португальца 105 мячей в составе «Реала», но в общей сложности он забил 121 гол в Лиге чемпионов.

К тому же, Месси стал лучшим бомбардиром в истории группового этапа ЛЧ, забив 66 голов в 66 матчах.

В текущем розыгрыше ЛЧ у Лео шесть голов в трех матчах – в первой игре с ПСВ (4:0) он сделал хет-трик, а в матче с «Тоттенхэмом» (4:2) – дубль. Обе встречи с «Интером» 31-летний игрок пропустил из-за травмы.

Месси догнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского в гонке бомбардиров и делит с ним первое место (по шесть голов).