Скачать
Четверг, 29.11.2018
Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Биатлон: состав сборной Украины на первые гонки в Поклюке
Официально. Матч Лиги Европы Ворскла - Арсенал перенесен в Киев
Матч Ворскла - Арсенал состоится в Киеве
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

Месси обошел Роналду в Лиге чемпионов по нескольким показателям

Месси обошел Роналду в Лиге чемпионов по нескольким показателям
09:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Аргентинский форвард Барселоны забил 66 мячей в 66 матчах.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против ПСВ (2:1).

Этот гол стал для 31-летнего аргентинца 106-м в ЛЧ. Все свои мячи он забил за каталонскую команду.

Месси обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по числу голов за один клуб. У португальца 105 мячей в составе «Реала», но в общей сложности он забил 121 гол в Лиге чемпионов.

К тому же, Месси стал лучшим бомбардиром в истории группового этапа ЛЧ, забив 66 голов в 66 матчах.

В текущем розыгрыше ЛЧ у Лео шесть голов в трех матчах – в первой игре с ПСВ (4:0) он сделал хет-трик, а в матче с «Тоттенхэмом» (4:2) – дубль. Обе встречи с «Интером» 31-летний игрок пропустил из-за травмы.

Месси догнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского в гонке бомбардиров и делит с ним первое место (по шесть голов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
02 "Каждый попытается победить": Хацкевич о матче с Астаной
03 Украинский футболист Зозуля дисквалифицирован на один матч
04 ЦСКА - Виктория: обзор матча Лиги чемпионов
05 Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь