ПСЖ 2:1 Ливерпуль: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ — Ливерпуль.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» принимал английский «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Все голы в этом матче пришлись на первый тайм. В составе победителей точными ударами отметились Хуан Бернат и Неймар, а за гостей отличился Джеймс Милнер, который реализовал пенальти.

ПСЖ — Ливерпуль 2:1

Голы: Бернат, 13, Неймар, 37 — Милнер, 45+1 (с пенальти)

ПСЖ: Буффон — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Маркиньос, Верратти — Мбаппе (Рабьо, 85), Неймар, Ди Мария (Алвес, 65) — Кавани (Чупо-Мотинг, 65)

Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Шакири, 77), Хендерсон, Вейналдум (Кейта, 66) — Салах, Фирмино (Старридж, 71), Мане

Предупреждения: Верратти, Неймар — Вейналдум, Гомес, Старридж, ван Дейк, Робертсон, Кейта

Турнирное положение в группе С после 5 туров: «Наполи» — 9 очков; «ПСЖ» — 8; «Ливерпуль» — 6; «Црвена Звезда» — 4.