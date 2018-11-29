Неймар - самый результативный бразилец в истории Лиги чемпионов

Новости спорта: Форвард ПСЖ Неймар забил Ливерпулю (2:1) в матче Лиги чемпионов.

26-летний форвард отметился 31-м голом и стал самым результативным бразильцем в истории турнира.

На втором месте – Кака (30 голов), экс-полузащитник «Милана» и «Реала». На третьем месте – Ривалдо (27 мячей), экс-хавбек «Барселоны» и «Милана».

Команда Неймара ПСЖ обыграла Ливерпуль 2:1 и вышла на второе место в группе Лиги чемпионов.

К тому же, в этом туре Месси обошел Криштиану Роналду и стал рекордсменом по числу голов за один клуб. У португальца 105 мячей в составе «Реала», но в общей сложности он забил 121 гол в Лиге чемпионов. А еще Месси стал лучшим бомбардиром в истории группового этапа ЛЧ, забив 66 голов в 66 матчах.