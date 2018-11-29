Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного

Новости спорта: В четверг киевляне проведут в столице Казахстана матч 5-го тура Лиги Европы.

Поединок в Астане станет одним из двух, которые будут открывать игровой день Лиги Европы. Связано это с разницей в часовых поясах - 17:50 в Киеве это 21:50 в казахстанской столице (как на фото).

В Казахстане сыграют лидеры группы К, и в случае ничейного результата "Динамо" уже гарантирует себе плей-офф Лиги Европы.

Поединок "Динамо" в Астане состоится 29 ноября. Матч "Астана" - "Динамо" начнется в 17:50 по киевскому времени. Прямая трансляция – на канале "Футбол 2".

Тренировка Динамо в Астане

Матч первого круга на НСК "Олимпийский" завершился вничью 2:2. Киев усилиями Цыганкова и Гармаша дважды выходил вперед, "Астана" благодаря голам Анчича и Муртазаева спасалась, нанеся решающий удар на 90+5 минуте.