Болельщик Динамо собрал коллекцию шарфов и установил рекорд Украины

Новости спорта: Евгений Кудрявцев за 20 лет собрал 436 разных шарфов киевского Динамо.

Болельщик киевского Динамо Евгений Кудрявцев собрал самую большую в Украине коллекцию шарфов (в фанатских кругах – "роз") клуба.

Как сообщает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook, фанат за 20 лет собрал 436 разных шарфов киевского клуба «Динамо» и этот рекорд зарегистрирован официально.

Коллекция разделена на пять категорий: Кузьмичевские шарфы, Шарфы ультрас, Матчевые шарфы, Фотонки и Юбилейные шарфы.

Отмечается, что Кудрявцев не только покупал шарфы, но и привозил из других стран, обменивал и выигрывал на аукционах. Рекордсмен не собирается останавливаться на достигнутом — он уже разработал и выпустил линейку фанатских шарфов ФК «Динамо Киев» по собственному дизайну.