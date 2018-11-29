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Болельщик Динамо собрал коллекцию шарфов и установил рекорд Украины

Болельщик Динамо собрал коллекцию шарфов и установил рекорд Украины
10:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Евгений Кудрявцев за 20 лет собрал 436 разных шарфов киевского Динамо.

Болельщик киевского Динамо Евгений Кудрявцев собрал самую большую в Украине коллекцию шарфов (в фанатских кругах – "роз") клуба.

Как сообщает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook, фанат за 20 лет собрал 436 разных шарфов киевского клуба «Динамо» и этот рекорд зарегистрирован официально. 

Коллекция разделена на пять категорий: Кузьмичевские шарфы, Шарфы ультрас, Матчевые шарфы, Фотонки и Юбилейные шарфы.

Отмечается, что Кудрявцев не только покупал шарфы, но и привозил из других стран, обменивал и выигрывал на аукционах. Рекордсмен не собирается останавливаться на достигнутом — он уже разработал и выпустил линейку фанатских шарфов ФК «Динамо Киев» по собственному дизайну.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, ЛЧ, УПЛ, Шарф, Роза, Евгений Кудрявцев.
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