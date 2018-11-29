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Селезнев больше не нужен турецкому Акхисару

Селезнев больше не нужен турецкому Акхисару
12:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Главный тренер Акхисара отметил, что у украинского нападающего Евгения Селезнева нет профессионального отношения к делу.

Украинский нападающий турецкого Акхисара, скорее всего, покинет клуб уже в январе. Главный тренер Акхисара Джихат Арслан рассказал, что в клубе не рассчитывают на футболиста.

"Селезнев – очень хороший игрок, который достаточно давно в нашем клубе", — отметил главный тренер на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против Краснодара.

"У него нет профессионального отношения к делу, и скажу, что он не входит в интересы нашего клуба. Желаю ему удачи в новой команде", – добавил Арслан.

Напомним, украинский нападающий Евгений Селезнев в 2017 году переехал в турецкий город Карабюк в местный Карабюкспор, где в 29 матчах забил 7 голов. Летом 2018 года перешел в Акхисар Беледиеспор где стал основным игроком, забив 9 голов в 21 мачах, а также выиграл Кубок и Суперкубок Турции.

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Лига Европы, Краснодар, Евгений Селезнев, Акхисар, Джихат Арслан.
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