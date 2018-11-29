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Игрок Александрии навсегда вошел в историю УПЛ

Игрок Александрии навсегда вошел в историю УПЛ
13:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

Новости спорта: Победный гол капитана Александрии Андрея Запорожана в ворота Динамо войдет в историю.

В матче 16-го тура УПЛ капитан Александрии голом с пенальти принес своей команде победу над Динамо.

Этот гол с 11-метровой отметки стал 1500-м в истории украинского чемпионата, сообщает официальный сайт УПЛ.

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1019 пенальти реализовали хозяева, 481 – гости. Всего за это время рефери указал на "точку" 1980 раз.

Чаще всего с пенальти забивали футболисты Динамо – 134, Шахтер забил 129 пенальти. Пропускали с пенальти чаще всех Карпаты и запорожский Металлург – 104 гола.

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Больше всего голов с пенальти забил Васил Гигиадзе – 27 Чаще всех пропускал с пенальти Игорь Шуховцев – 50.

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ФК Динамо К, УПЛ, Александрия.
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