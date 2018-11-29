Клопп: Действия Неймара выводили нас из себя

Новости спорта: Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче с ПСЖ.

Английский Ливерпуль в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил ПСЖ со счетом 1:2 и потерял вторую позицию в группе.

По итогам матча главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признал, что его команда допустила ряд ошибок:

"Матч начался так, как я ожидал. Очень интенсивно и бурно. Они забили дважды, выиграв подбор, и это очень неприятно. Затем мы больше контролировали игру, отдали все силы — итог матча не был ясен до самого конца.

Соперники хорошо перестроились во втором тайме, устранив разрывы в центре поля, которые там были до перерыва. В трех-четырех моментах мы могли сыграть лучше. Они забивали, а мы принимали не самые лучшие решения.

Действия игроков ПСЖ, особенно Неймара, были умными. Они постоянно падали, будто произошло что-то серьёзное. И это выводило игроков Ливерпуля из себя.

Мы были настроены агрессивно, но агрессия не всегда помогает в футболе. К сожалению, судья позволил сложиться такой ситуации на поле.

Теперь мы должны провести особенный матч против Наполи. Если мы сделаем это, то заслужим выход в плей-офф. Если нет — значит нет. 11 декабря у нас будет настоящий финал на Энфилде", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, 12 команд досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.